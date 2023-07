Microsoft er nå innstilt på å kjøpe Activision Blizzard King senest i oktober

HQ

Da Microsoft kunngjorde sin intensjon om å kjøpe Activision Blizzard King i januar 2022 fikk vi vite at fristen for avtalen var 18. juli i år. Tidligere i år ble det klart at sjansene for at dette skulle skje før den tid var så godt som null, for både amerikanske Federal Trade Commission og det britiske Competition and Markets Authority bestemte seg for å kjempe hardt mot avtalen. Dette bringer oss til i dag.

Xbox-sjefen Phil Spencer bekrefter at Microsoft og Activision Blizzard King har blitt enige om å forlenge fristen for fusjonsavtalen til 18. oktober. Dette gir dem mer tid til å forhandle med FTC og CMA i håp om å løse uenighetene, samt få på plass de siste detaljene i selve kontraktene. Det betyr at du ikke har sett den siste overskriften om denne gigantiske fusjonen, så det blir interessant å se hva slags kompromisser partene blir enige om de kommende månedene.