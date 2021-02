Diablo IV og Overwatch 2 kommer ikke før i 2022

Du ser på Annonser

Så sent som i midten av desember sa Jeff Kaplan, Overwatch sin "Lead Designer", at Overwatch 2 fortsatt er et godt stykke unna å være ferdig, så det hørtes ikke akkurat ut som om spillet ville komme tidlig i 2021 i alle fall. Nå er det helt klart at det ikke kommer i år i det hele tatt.

Under dagens investormøte sa nemlig Activision Blizzard at de ikke har noen som helst forhåpninger om at verken Overwatch 2 eller Diablo IV kommer før 2022. Den gode nyheten er at de uansett fortsatt lover å snakke mer om begge to når BlizzConline starter den 19. februar, så forhåpentligvis får i det minste interessant informasjon og en trailer eller to.