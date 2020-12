Overwatch sniklanserer kart og Overwatch 2-nytt kommer i februar

Du ser på Annonser

I går startet årets Winter Wonderland-event i Overwatch, og introduserte blant annet nye skins og en ny modus. Det viser seg nå at Blizzard hadde enda mer på lur.

Et nytt free-for-all-kart kalt Kanezaka har nemlig dukket opp på testserverne. Dette tar oss til Japan, og da nærmere bestemt til en landsby like utenfor Hanamura. Kartet blander tradisjonelle japanske bygninger med mer futuristiske elementer som nattklubber, kattekafeer og LED-skilt. Jeff Kaplan forteller litt mer om hvordan kartet ble til i årets siste videodagbok, hvor han også oppsummerer 2020 og bekrefter at Overwatch 2 fortsatt er et godt stykke unna å være ferdig. Den gode nyheten er at vi skal få se mer fra sistnevnte på BlizzCon i februar, så vi får høre hva de sier da.