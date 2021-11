Diablo IV og Overwatch 2 tilsynelatende utsatt til 2023

HQ

Selv om Blizzard aldri har sagt noe om når Diablo IV eller Overwatch 2 vil lanseres hadde mange håpet å se dem en gang i 2021 før selskapet gjorde det fullstendig klart i årets første investormøte at de tidligst ville komme i 2022. Nå virker det som om vi kan glemme det også.

For kveldens investormøte inneholdt følgende beskjed om de etterlengtede spillene:

"Mens vi fortsatt planlegger å levere en betydelig mengde innhold fra Blizzard neste år er planen nå å lansere Overwatch 2 og Diablo IV senere enn først tenkt.

Disse er to av de mest etterlengtede spillene i industrien, og lagene våre har tatt store steg mot sluttproduktene de siste kvartalene. Men vi tror at det å gi lagene litt ekstra tid til å fullføre produksjonen og å fortsatt gro de kreative ressursene sine for å støtte spillene etter lansering vil forsikre at disse slippene vil glede og engasjere spillersamfunnene deres mange år i fremtiden."

Det nevnes altså ikke noe om 2023, men det faktum at utsettelsene bemerkes etter å bare ha sagt "tidligst i 2022" får det sannelig til å høres ut som om vi kan glemme å se Diablo IV og Overwatch 2 i butikkene neste år.