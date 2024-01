Diablo IV Season of the Construct bekreftet å starte neste uke

HQ

Blizzard avslørte uten videre at den tredje sesongen av Diablo IV starter 23. januar i forrige uke, før de fortalte oss at mye mer informasjon ville bli delt i en stream på torsdag. Det viser seg at vi ikke trengte å vente så lenge på de fleste detaljene.

Utviklerne har gitt oss en trailer og publisert en omfattende blogg der de kunngjør at Diablo IV sesong 3 ganske passende heter Season of the Construct. Jeg sier passende fordi vi denne gangen ikke skal kjempe mot vampyrer eller korrupte monstre, men mot maskiner.

Malphas har fått tak i en eldgammel innretning kalt The Loom som kan skape mekaniske konstruksjoner som demonen åpenbart har onde hensikter med under sanden i Kehjistan. Da er det bra at vi også får en mekanisk følgesvenn kalt Seneschal som hjelper oss i kamper ved å angripe fiender og helbrede oss. Den kan til og med tilpasses med de 12 Governing- og 27 Tuning-steinene som er tilgjengelige i løpet av sesongen, slik at den blir kraftigere og passer til ulike spillestiler.

Disse steinene finnes oftest i Vaults, en ny type dungeons der vi møter på nye typer feller kalt Hazards. Når vi går inn i et Vault, får vi en buff kalt Zoltun's Warding som reduseres hver gang vi tar skade av Hazards. "Ikke noe problem, figuren min tåler mye skade". Ok, men en spesiell kiste venter på slutten av hvert hvelv, og kvaliteten på belønningen avhenger av hvor høy Zoltun's Warding er når vi når den, så det kan være lurt å være litt forsiktig likevel.

Det er også et nytt hubområde kalt The Gatehall, en ekstra stash-fane, Helltide som er aktiv nærmest hele tiden, et nytt battle pass og mer som kommer 23. januar, men noe blir spart til senere. Det inkluderer The Gauntlet, et ukentlig roterende fast dungeon der vi skal konkurrere om topplasseringen på topplistene. Alle spillerne vil få samme strukturelle utforming og fiendeplassering, så ingen kan klage på at noen andre får en enklere versjon. De 100 beste spillerne vil bli vist frem (topp 10 permanent) i Hall of the Ancients, mens "High-ranking players" også får medaljer som kan vises på nydesignede profiler. Du får vite mer om dette og alt annet i torsdagens stream.