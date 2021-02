Diablo IV-gameplay viser frem Rogue-klassen og mer

Du ser på Annonser

Selv om vi altså fikk lanseringsdatoen til Diablo IV under kveldens BlizzConline-åpning ble det i alle fall en god del mer informasjon om selve spillet på oss.

Blant annet har vi fått en nærmere titt på Rogue-klassen. I tillegg til å fokusere på sverd, kniver, buer og armbrøster kan denne lynraske klassen ha ulike spesialiteter basert på hvilken gruppe man slår seg sammen med.

Det som gjør meg mest nysgjerrig er uansett at Diablo IV vil gjøre loot-systemet litt mer realistisk ved å blant annet endre hva man finner ut ifra hvor man er. Om du for eksempel utforsker i det kalde nord er sjansen større for at du finner et stort sverd enn en eksotisk scimitar