Diablo IVs "always online"-krav er ikke så ille

Det var ikke bare jeg som fikk en litt dårlig følelse da Blizzard bekreftet at Diablo IV vil kreve en konstant internettilgang i fjor, for mange av oss har mistet utstyr og fremgang på grunn av nettproblemer gjennom årene. Derfor måtte jeg bare spørre John Mueller og Joseph Piepiora, henholdsvis spillets "art director" og "associate game director", da jeg hadde gleden av å snakke med dem i går. Gledelig nok ga sistnevnte sitt svar meg håp om at det ikke blir et stort problem.

Piepiora fortalte nemlig at Diablo IV i skrivende stund har en grense som i skrivende stund er på tre minutter. Med det mener jeg at vi vil ha tre minutter på oss til å koble oss på for å kunne fortsette der vi slapp uten av noe som helst har endret seg. Både fiender, helsen deres, utstyr aka loot på bakken, eventuelle partnere og slikt vil fortsatt være der så som om ingenting skjedde så lenge det ikke går flere minutter enn det. Om du derimot bruker fem minutter på å koble deg på internett igjen må du i alle fall innfinne deg med at mesteparten av utstyret du ikke har plukket opp er borte. Heldigvis er det slik at ting som har en legendarisk eller høyere sjeldenhetsgrad vil havne rett i "stashet" ditt om dette skjer slik at du i alle fall ikke går glipp av de aller beste godbitene. Alt annet vil altså forsvinne med mindre planene endrer seg før lansering.

Selvsagt er det litt skuffende å høre at episke og magiske gjenstander forsvinner om man er uheldig nok til å ha internettproblemer som varer i mer enn tre minutter, men på det annen side betrygger Piepiora oss med at alt vi plukker opp lagres på serverne med en eneste gang. Dette betyr at vi aldri kommer til å miste noe som er i inventaret. Historiefremgangen og slik lagres også så å si fortløpende, så vi kommer aldri til å måtte gjøre noe nevneverdig på nytt i det jeg mener er et ekstremt lovende spill etter å ha spilt omtrent tjue timer av det den siste uken.