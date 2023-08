Diablo IVs andre sesong gjør oss til vampyrer i oktober.

HQ

Den første sesongen av Diablo IV er fortsatt i gang, men det hindret ikke Blizzard i å avsløre hva neste sesong vil by på om to måneder.

Diablo IVBlizzards andre sesong heter Season of Blood, og lanseres 17. oktober. Du trenger ikke være den skarpeste i skuffen for å skjønne at denne tittelen betyr at vi skal jakte på nye typer vampyrer denne gangen. Dessverre kommer vi ikke til å gjøre det som vampyrjeger, for vi får bare en ny følgesvenn med den klassen. Den gode nyheten er at vi fortsatt kan gjøre vampyrlignende ting, ettersom sesongen gir oss vampyriske krefter som ennå ikke er avslørt. De vil definitivt komme godt med mot fem nye og tilbakevendende sluttspillsjefer og hva som enn venter oss i den nye oppdragslinjen.

Noen av de etterlengtede livskvalitetsendringene vil også bli implementert når Season of Blood kommer. Disse inkluderer blant annet





edelstener som ikke lenger tar opp lagerplass



Paragon-poeng, ferdighetspoeng, eliksirladninger og obol-kapasitetsoppgraderinger overføres til en ny sesong når de er oppnådd med en evigvarende eller tidligere sesongkarakter.



Endringer i funksjonaliteten til statuseffekter



Bedre målretta oppdrett av unikt og overunikt utstyr



Mer informasjon vil bli offentliggjort nærmere lanseringen.