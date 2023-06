Diablo IVs første Level 100 Hardcore-karakter drept på grunn av frakobling

HQ

I går ble Souaïb "cArn" Hanaf den første spilleren i verden som nådde nivå 100 med en karakter i Diablo IVs Hardcore-modus. Dette sørget for at navnet hans blir risset inn i en stor statue av Lilith hos Blizzard sammen med de 999 andre som følger hans bragd. Jeg antar at han er ganske fornøyd med at dette er skrevet i stein nå, for han har en langt dårligere dag i dag.

Overskriften røper det hele. Hanaf koste seg med å spille Diablo IV som barbaren på nivå 100 på Hardcore i dag da han plutselig ble koblet fra. "Ikke så farlig. Bare logg inn igjen." Ikke helt. Blizzard vil unngå at spillere logger av for å unngå å miste karakteren sin når de er nær ved å dø, så det å koble seg fra Diablo IV på noen som helst måte når man spiller Hardcore behandles som et dødsfall. Det betyr at Hanafs barbar nå er tapt for alltid. Et hjerteskjærende øyeblikk som tydelig gjenspeiles i reaksjonen hans der og da og etter at det skjedde.

Blizzard har ikke sagt noe om dette ennå, så vi får fortsatt håpe at det er mulig å gjenopplive verdens første nivå 100 Hardcore-karakter. Uansett er dette nok et eksempel på hvorfor always-online-kravet er latterlig dårlig.