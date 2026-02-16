DICE om hva som er neste skritt for Battlefield 6s Psy Smoke: "Hvor det utvikler seg herfra, det er veldig mye opp til spillerens tilbakemeldinger"

HQ

En av kjernemekanikkene som introduseres i den andre sesongen av Battlefield 6 er VL-7 Psy Smoke, en stor kart-effekt som gjør at spillerne må bruke en begrenset gassmaske for å unngå å bli utsatt for effekten av den hallusinogene røyken. I vår større forhåndsvisning av den kommende sesongen, som lanseres i morgen 17. februar, beskrev vi effekten som noe du enten vil elske eller hate, og når det er sagt, er du kanskje like nysgjerrig som vi er på hva fremtiden bringer for en slik spilldefinerende mekanikk.

I et nylig intervju hadde vi sjansen til å spørre DICE om Psy Smoke, som assosiert produsent Kit Eklof forklarte oss: "Hvor det utvikler seg herfra, det er veldig mye opp til spillerens tilbakemeldinger. Og hvordan det blir mottatt, og hva slags syn det får, det kommer til å implementere hvordan vi tenker om hallusinogenrøyken fremover."

Denne kommentaren kom etter at produsent Phil Girette bemerket at Psy Smoke bare vil vises på det forurensede kartet foreløpig, på samme måte som den kommende mørkeeffekten bare vil bli brukt på Hagental Base når den debuterer om rundt en måned. Girette uttrykte imidlertid også at nå er "grunnlaget" lagt "slik at vi kan legge dette på andre kart som vi vil lage i fremtiden."

Setter du pris på at Battlefield Studios tar noen flere risikoer med kjernespillet til Battlefield 6?