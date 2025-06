Diddy Kong og Dixie Kong bekreftet til å dukke opp i Donkey Kong Bananza

HQ

Diddy Kong er ikke død likevel. Det er heller ikke kjæresten Dixie Kong, og de vil begge vises på Donkey Kong Bananza, det nye spillet tydeligvis laget av Super Mario Odyssey-teamet, eksklusivt for Nintendo Switch 2, som nettopp fikk 15 minutters gameplay som viser mange nye ting ... inkludert spillets medstjerne, Pauline, i stedet for Odd Rock.

Vi så også Cranky Kong og Rambi the Rhino som NPC. Men mange fans fryktet at Diddy Kong, DKs kompis fra Donkey Kong Country-spillene fra Rare og Retro Studios, kom til å bli forvist fra Nintendo-spillene fremover, siden han ikke var med i Mario Kart World. Heldigvis har det blitt bekreftet at de er med i spillet, selv om rollen deres ikke er klar ennå.

Vi ser bare Diddy og Dixie i den siste delen av presentasjonen, når de snakker om amiibo-figurene, selv om de ikke ser ut til å være relatert til amiibo (DK-seriens amiibo fungerer bare for å bringe en stor stein fra himmelen). I stedet er Diddy og Dixie bak en disk. Et bilde senere viste Donkey og Pauline i et kappløp med Rambi the Rhino mot Diddy og Dixie.

Vi vedder på at de vil ha ansvaret for minispillene med neshorn (kanskje andre minispill?). Det ser ikke ut til at de vil være spillbare, men det er flott å se at Nintendo EPD ikke glemte dem ... og heller ikke det flotte lydsporet fra Rare DKC-spillene, til og med DK Rap!