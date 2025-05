Diddy Kongs skaper roser Nintendos "sympatiske" redesign av figuren

HQ

Nintendo har stadig forsøkt å justere og finjustere utseendet til noen av sine berømte figurer, og den mest bemerkelsesverdige endringen dreier seg om alles favorittape, Donkey Kong. Endringen ble først lagt merke til i The Super Mario Bros. Movie, og siden da har vi sett at figurens utseende i videospillformat også har blitt justert, både for det kommende Mario Kart World og Donkey Kong Bananza.

Da dette nye designet ble avslørt, tok den opprinnelige skaperen Kevin Bayliss, som designet den versjonen av Donkey Kong og en liste over hans allierte som vi har kjent i rundt tre tiår, til sosiale medier for å rose og støtte endringen, noe han har gjort nok en gang nå som den oppdaterte Diddy Kong også er blitt presentert.

I et innlegg på X skriver Bayliss "T H A N K Y O U @Nintendo for at du forbedret Diddy Kong-figuren din, og var sympatisk mot mitt originale design. Nå ser de begge bedre ut enn noensinne. Nå kan jeg hvile i fred."

Hovedforskjellen mellom denne nye versjonen av Diddy Kong og den tidligere ser også ut til å se at karakteren faller nærmere i tråd med Movie -versjonen, ettersom han nå også har på seg en hatt som har en DK-pin på seg, og går bort fra den tidligere Nintendo-hetten han hadde på seg, som Nintendo Life forklarer.

Bayliss avslutter med å bemerke at alt Diddy Kong trenger nå er en "racerbane, og en massiv PIG i en lilla kappe for å utfordre ham til et løp!"

Hva synes du om denne nye utgaven av Diddy Kong?