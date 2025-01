Kevin Bayliss er strålende fornøyd med Donkey Kong 'demake': det var "en god grunn til å gi ham en ansiktsløftning"

Kevin Bayliss var art director i Rarewares gullalder på 1990-tallet, og designet flere av figurene som skulle bli mer funky alternative maskoter til Super Mario og andre fra Mushroom Kingdom på både Super Nintendo og Nintendo 64. Fra hans penner kom den moderne versjonen av Donkey Kong til Donkey Kong Country-serien, i tillegg til hans uatskillelige venn Diddy Kong, tigeren Timber og skurken Wizpig fra Diddy Kong Racing. Nå, etter kontroversen om redesignet av Donkey Kong i Mario Kart 9, har kunstneren tatt til sosiale medier for å dele sine tanker om saken.

Hvorfor Donkey Kong trengte et nytt design

I et av innleggene sine på X snakker Bayliss om den nest mest populære apen gjennom tidene, Donkey Kongs evige rynker i pannen, et design som, selv om det matchet den dyriske figuren han var ment å være på 90-tallet, gjorde det vanskelig å legge til et bredt spekter av ansiktsuttrykk til ham. Med andre ord så han alltid ut som om han var sint.

"Da jeg designet ham, var det dessverre vanskelig å gi Donkey Kong noe annet uttrykk enn "irritert", fordi han i utgangspunktet hadde BATTLETOAD-øyne - dette er noe jeg tar litt mer hensyn til når jeg skaper figurer i dag!"

Bayliss, som faktisk designet de karakteristiske øynene for NES batrachian beat 'em up allerede, legger til at denne iboende designbegrensningen er "en god grunn til å gi ham en ansiktsløftning", med henvisning til den endringen Nintendo har valgt i DKs nye utseende.

Designet som Nintendo satser på for fremtiden, gjør at Donkey Kong kan bøye øyenbrynene og derfor større uttrykksfullhet.

I både Super Mario Bros. The Movie fra 2023 og den første teaseren for forrige ukes nye Mario Kart for Nintendo Switch 2, har Donkey et design som ikke bare var ment for det store lerretet, men som er mer i tråd med tegneseriestilen fra før Rare på 80- og 90-tallet, som Nintendo-artister som Shigehisa Nakaue har opprettholdt i spinoffs frem til i dag.

I lys av alt dette er Bayliss strålende fornøyd med Donkey Kongs design for det nye Mario Kart, og skriver at han synes det ser "KOOL" og andre lignende svar til fans som spør ham om hans mening.



Den virkelige opprinnelsen til Diddy Kong og Timber var alltid i frokostblandingen din, men du så det aldri

I kjølvannet av disse nye diskusjonene har Bayliss også blitt oppfordret til å dele "hvordan det ble gjort" av andre karakterer fra epoken. Den mest kuriøse anekdoten, som har sirkulert i bare noen få timer, er at Diddy Kongs design var skamløst inspirert av Coco-apen som reklamerte for Kellogg's Choco Krispies frokostblanding (Choco Pops i andre regioner). Faktisk deler han dette opphavet med tigeren Timber, inspirert av tigeren Tony fra Kellogg's Frosties (Ricicles). Et annet tilfelle var den onde trollmannsgrisen Wizpig, som også hentet inspirasjon fra Battletoads.

"Timber var opprinnelig hovedpersonen i Starfox Adventures da det het Dinosaur Planet" - Kevin Bayliss

Hvordan synes du Rares 90-tallsdesign har blitt eldre, og hvordan forventer du at Diddy Kong vil se ut i Mario Kart 9?