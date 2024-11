Didier Deschamps er lei av at folk spør ham om Mbappé: "La ham være i fred"

HQ

Kylina Mbappé er i stormens øye både i Madrid, hvor han presterer under (unormalt høye) forventninger, og i Frankrike. Han er kaptein for 'les Bleus', hjalp dem med å vinne VM i 2018, men har siden gått glipp av de to siste samlingene. Han kommer ikke til å spille denne uken i de siste kampene mot Israel og Italia i Nations League-gruppespillet.

Didier Deschamps, Frankrikes landslagssjef, var synlig sint da han på pressekonferansen før dagens Nations League-kamp mot Israel (kl. 20.45 norsk tid) stadig ble spurt om Mbappé, til tross for at han er helt irrelevant for kampene som venter.

"Jeg har sagt alt jeg hadde å si om det. Du står fritt til å ta hva du vil. Kylian er ikke her, la ham være i fred. Det er 23 spillere her", klaget han, før han roste dagens kaptein N'Golo Kanté.

<social>https://x.com/beinsports_FR/status/1856812562089746500/video/1</social>

I forrige uke ble det kjent at Deschamps hadde valgt å holde Mbappé utenfor samlingen denne uken, til tross for at han angivelig ønsket å dra.

Det har gått mange rykter om dette. Noen mener det er en slags "straff" til Mbappé etter at han var fraværende fra forrige landslagssamling og ble sett på fest i Stockholm mens laget hans spilte. De fleste er enige om at Mbappé er inne i en dårlig periode akkurat nå. I det franske fotballforbundet og blant lagkameratene blir han fortsatt skjermet for kritikk, men populariteten hans i Frankrike har sunket etter den dårlige innsatsen i UEFA Euro Cup.