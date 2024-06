Diego Luna bekrefter at flere Rogue One-karakterer vil dukke opp i Andor sesong 2

Cassian Andors historie vil fortsette i Andor sesong 2, enten den kommer senere i år eller tidlig i 2025. Vi kjenner begynnelsen av Andors historie, og takket være Rogue One kjenner vi slutten, men det ser ut til at den andre sesongen vil bygge bro over det ukjente gapet.

Ifølge Andor selv, skuespilleren Diego Luna, vil den kommende serien inneholde noen opptredener fra flere Rogue One-karakterer. "Jeg kan fortelle deg at Rogue One kommer, så det vil være karakterer der som du vil kjenne igjen. Det kommer til å være kule ting. For de som elsker Rogue One, kommer denne sesongen til å bli veldig spesiell," sa han (takk, Pop Verse). "Og det kommer til å bli fascinerende å gå rett til Rogue One etter å ha sett denne andre sesongen, fordi du vil se Rogue One fra et annet perspektiv. Det lover jeg deg."

Takket være en tidligere rapport vet vi allerede at Orson Krennic og Saw Gerrera vil komme seg til den andre sesongen av Andor, men vi må vente og se hvem andre som dukker opp.