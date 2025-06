"Forskjeller i regnskapssystemer" førte til reduserte utbetalinger fra World Esports Championship 2024

HQ

Noen av vinnerne av den siste World Esports Championship 2024 i november i fjor ble sannsynligvis sjokkert da de mottok pengepremiene sine, og bemerket at det var betydelig lavere enn det som ble lovet. Faktisk var det 15% lavere enn forventet, noe som har ført til forvirring og litt opprør.

Men det viser seg at dette slett ikke var tilsiktet, i hvert fall ikke ifølge International Esports Federation, som i en ny uttalelse bemerker at premiereduksjonen var et produkt av "forskjeller i regnskapssystemer, fakturatidspunkt, betalinger og økonomisk balansering".

IESF forklarer dette i sin helhet: "Forskjeller i regnskapssystemer, fakturatidspunkt, betalinger og økonomisk balansering har ført til midlertidige ubalanser i regnskapet, og begge økonomiteamene har avstemt disse uoverensstemmelsene. Vi erkjenner at våre betrodde verts- og finanspartnere har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalte tidslinjer og protokoller."

For å sikre at dette ikke skjer igjen, får vi vite at "Revisjons-, risiko- og styringskomiteen gjennomfører en endelig gjennomgang for å validere løsningen. Når den er fullført, vil alle berørte nasjoner motta den gjenværende saldoen av premiegevinsten uten ytterligere forsinkelser."