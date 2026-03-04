Digital Foundry anmelder grafikken i Crimson Desert

HQ

Det begynner å bli veldig klart at Crimson Desert ikke bare blir svært omfattende, men også teknisk tungt. Spillet drives av utviklernes egen motor, BlackSpace Engine, og Digital Foundry har nå fått muligheten til å teste en PC-versjon i native 4K med Ultra-innstillinger. Selv om det fortsatt er et pågående arbeid, er inntrykkene likevel bemerkelsesverdige.

Alex Battaglia fra Digital Foundry sier blant annet (transkribert av EGW) :

"Dette er åpenbart et pågående arbeid med ultrahøye innstillinger, ved native 4K, men det kjører ganske bra. Det kjører definitivt ganske annerledes enn mange Unreal Engine-spill ville gjort ved native 4K."

Det gjenstår å se hvordan det vil holde seg hele veien til lansering, samt hvordan konsollversjonene vil prestere. Sjekk ut videoen nedenfor: