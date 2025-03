Digital Foundry: "GTA VI vil sannsynligvis ikke kjøre med 60 bilder per sekund på Series X og PS5"

HQ

Grand Theft Auto VI vil sannsynligvis by på enestående grafiske detaljer og realisme, men for mange er det store spørsmålet om spillet vil kjøre med en stabil nok bildefrekvens, spesielt på PS5 og Xbox Series X.

Flere eksperter har uttrykt skepsis til dette, men Digital Foundry mener at det er den nye PC-versjonen av GTA V Enhanced Edition som er dødsstøtet.

I denne nylig forbedrede versjonen er ray-traced global illumination, eller RTGI, implementert, noe som fungerer langt mer omfattende i for eksempel Dying Light 2: Stay Human ettersom det er implementert på per-piksel-basis, noe Digital Foundry sier krever mye arbeid.

De mener derfor at profilen for Grand Theft Auto VI er implementert her, ettersom du kan se bevis på RTGI i traileren. Så hva sier det om bildefrekvensen? Vel, Digital Foundry har kjørt noen tester, og som WCCFTech skriver :

"Hvis den samme Grand Theft Auto V Enhanced Edition RTGI-teknologien vil bli omtalt i neste oppføring i serien, mener Digital Foundry hvordan Enhanced Edition kjører kan være en indikasjon på ytelsen som kan forventes på basekonsoller for oppfølgeren. Selv om teknologien er smart optimalisert og ikke er spesielt tung på GPU-en, er den tung på CPU-en, og en Ryzen 5 3600 CPU, en CPU som kan sammenlignes med den på basiskonsollene i den nåværende generasjonen, kan ikke kjøre spillet med en jevn 60 FPS ved 1440p-oppløsning og NVIDIA DLSS i kvalitetsmodus. Dette, i tillegg til at avsløringstraileren kjørte med 30 FPS, tyder ytterligere på at Grand Theft Auto VI vil være begrenset til 30 FPS på basiskonsollene, slik mange tror det vil."