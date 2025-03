Disco Elysium kommer til mobil for å sjarmere TikTok-generasjonen

HQ

Det anerkjente rollespillet Disco Elysium kommer til en ny plattform. Snart vil Android-brukere kunne oppleve det som er allment ansett som en av 2019s beste titler, men det vil ikke være i nøyaktig samme form som andre plattformbrukere spilte.

Disco Elysiums originale studio ZA/UM tilpasser i hovedsak originalen til Android for å gi brukerne en opplevelse de kan spille i korte utbrudd i stedet for lange økter. "Vi har til hensikt å fengsle TikTok-brukeren med raske innslag av overbevisende historie, kunst og lyd, og til syvende og sist skape en helt ny, dypt engasjerende form for underholdning," sier studiosjef Denis Havel.

Selv om alt som har med historiefortelling og TikTok å gjøre umiddelbart kan få alarmklokkene til å ringe, med tanke på at de fleste ikke har nok mobilbatteri til å spille på mobilen i en hel dag, kan det være interessant å se hva ZA/UM kan gjøre med den vinnende formelen til Disco Elysium ved å kombinere den med denne korte spillformen.

Som du kan se i traileren nedenfor, passer spillet nå til et vertikalt format, mer beslektet med noe som en visuell roman når spillerne sveiper gjennom dialogalternativene sine. Igjen, for noen vil dette høres ut som kjetteri, mens for andre vil det være en mer tilgjengelig opplevelse.

Hva synes du om Disco Elysiums nye utseende?