Disco Elysium og Baldur's Gate kombineres i Esoteric Ebb

En fantasiverden, et mysterium i hjertet av en kronglete historie og en klønete karakter som kan bli en idiot eller den dyktigste mannen på planeten med et terningkast? Det høres ut som et TTRPG, og det er akkurat det utvikleren Christoffer Bodegård har gått for i Esoteric Ebb.

Nylig kunngjorde forlaget Raw Fury at de samarbeider med soloutvikleren om det historierike CRPG-et, som legger stor vekt på narrative valg. Valg som påvirkes av terningkastene dine, og stemmene til de ulike evnene dine, som manifesterer seg i ditt eget hode.

Du kan selvfølgelig lykkes med mye, men som vi vet med TTRPG-er, er det av og til fiasko som gir de mest interessante resultatene. Ta en titt på traileren for Esoteric Ebb nedenfor, og du kan også sjekke ut demoen nå på Steam.