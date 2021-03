Disco Elysium: The Final Cut lanseres den 30. mars

Du ser på Annonser

Akkurat nå finnes det knallgode Disco Elysium kun på PC, men i desember avslørte plutselig ZA/UM at spillet ville komme til konsollene med mange ekstra goder en gang i mars. Månedene gikk uten nevneverdig nytt, så mange fryktet nok en utsettelse. Dette blir såvidt ikke tilfellet.

Nå har Sony gitt oss en trailer som avslører at Disco Elysium: The Final Cut lanseres på PlayStation 4 og PlayStation 5 den 30. mars. Som kjent vil disse utgavene av spillet by på fullt stemmeskuespill, nye områder og oppdrag, selvsagt støtte for kontrollere og 4K/60fps på PS5.

I skrivende stund har vi ikke hørt noe om de andre konsollutgavene, men PC-spillere kan glede seg til en gratis oppgradering samme dag.