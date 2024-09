Disco Elysiums forteller skal spille spillet som en innsamlingsaksjon

HQ

Lenval BrownNå bruker fortelleren til Disco Elysium: The Final Cut sin innflytelse fra den ikoniske og folkekjære rollen til å gjøre noe godt.

Og hvis du noen gang har sittet der, skjelt ut for dine dårlige valg og ønsket at han skulle få smake din egen medisin, har du sjansen nå. Brown har kunngjort at han vil spille Disco Elysium som en del av en innsamlingsaksjon til inntekt for den tragiske og pågående situasjonen i Gaza.

Brown er en del av initiativet Workshops 4 Gaza, en serie innsamlingsarrangementer der kunstnere, kreative og lærere av alle slag holder kurs og arrangementer på nettet i bytte mot donasjoner som går til å hjelpe Palestinians.

For å registrere deg for livestreamen må du følge denne siden og fylle ut kravene for å få tilgang, som er en donasjon til gofundme-linken og deretter fylle ut registreringsskjemaet. Livestreamen finner sted 19. oktober 2024 fra kl. 15.00 til 17.00 EST (takk, PC Gamer).