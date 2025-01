Dishonored 2 kostet mer å lage og solgte mindre enn Skyrim, men reddet likevel Arkane

HQ

Spillkostnadene har gått opp i mange år nå, og mellom 2011, året The Elder Scrolls V: Skyrim ble utgitt, og Dishonored 2s lanseringsår 2016, var det selvfølgelig forventet et økt budsjett. Men å bruke mer penger på en mindre franchise og et mindre studio gjorde at Bethesda holdt et våkent øye med Arkane Lyon, og kunne til og med ha ført til at studioet ikke lenger eksisterte.

Det er ifølge tidligere Arkane-designer Julien Eveillé, som - i en samtale med PC Gamer - skisserte hvordan Dishonored 2 rett og slett var så bra at det ga Arkane et godkjenningsstempel. "Jeg tror at da Bethesda så på tallene, tenkte de: OK, Skyrim solgte så mye. Og det kostet mindre enn Dishonored 2 å lage. Så de stilte spørsmål. Fra et lederutgiftssynspunkt er det fornuftig å stille disse spørsmålene: "Hvorfor skal vi fortsette med dere?"" sa han. "Men vi visste at vi hadde en slags kvalitetssikring ved å lage det som kanskje ville bli ansett som de mest raffinerte spillene i hele Bethesdas katalog."

Dette ryktet har vist seg å holde Arkane gående i årevis, og den siste utgivelsen etter Dishonored 2, Deathloop, var nok en kvalitetstittel. Eveillé mener at det som gjorde Arkane vellykket, også skyldtes et budskap fra studiodirektør Dinga Bakaba, som ga ledelsen tilliten tilbake etter at studiogründer Raphael Colantionio sluttet.

"La oss slutte å prøve å lage buzzword-spill, spill-som-en-tjeneste og alt det der, vi er Arkane, vi vil lage noe spesielt", husker Eveillé at Bakaba sa.

Som vi vet, mens Arkane Lyon kanskje er beskyttet av sitt godkjenningsstempel, var Arkane Austin ikke så heldig, til tross for at de laget Prey. Det ser ut til at en flopp er verdt mye mer enn en suksess i ledernes øyne i dag.