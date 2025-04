Dishonored 3 kan fortsatt bli en realitet

HQ

Arkane Studios-grunnleggeren Raphael Colantonio har uttrykt åpenhet for å utvikle en tredje del i Dishonored-serien. I en nylig opptreden på Quad Damage Podcast uttalte Colantonio at han kunne se for seg å jobbe med Dishonored 3 gitt tiden som har gått siden det siste spillet. Han erkjente imidlertid komplikasjoner, og bemerket at viktige teammedlemmer, inkludert ham selv og medregissør Harvey Smith, har forlatt Arkane, og nåværende prosjekter som Blade er under utvikling.

"Jeg vil gjerne - jeg mener, vi snakker helt hypotetisk på dette punktet - jeg kunne se meg selv jobbe med Dishonored 3 akkurat nå fordi det har gått så lang tid at, du vet, hvorfor ikke?"

"Hvilken av de tre versjonene som noen gang vil se dagens lys, nå snakker vi om science fiction på dette punktet. Så mange av folkene [som jobbet med serien] er spredt rundt omkring, og Harvey er ikke hos Arkane lenger. Jeg er ikke hos Arkane, og Dinga jobber med Blade."

Kunne du tenke deg å se et tredje spill i serien?