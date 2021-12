Dishonored-utviklere utsetter Weird West til mars

HQ

Bare sju uker har gått siden Wolfeye Studios ga oss en trailer som annonserte at Weird West ville slippes den 11. januar, men som med mange andre såkalte "immersive simulator"-spill er det først i siste fase av utviklingen at det blir tydelig hva som fungerer og ikke. På godt og vondt har dette fått konsekvenser nå.

Grunnen til at vi ikke har hørt noe om at spillet har "gone gold" bare tre uker før den planlagte lanseringen er nemlig at Wolfeye Studios utsetter Weird West til den 31. mars. I videoen under forklarer studiolederen Raphael Colantonio at interne betatester har vist at det fortsatt mangler litt finpuss, og at det er viktig at spillet fungerer selv om folk kan gjøre nesten hva de vil. Derfor trenger utviklerne altså litt over to måneder ekstra.