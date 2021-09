Disney Classic Games Collection samler tre klassikere i høst

Som Silje skrev om i går bestemte Vooks.net seg for å ødelegge litt av moroa ved å avsløre at Disney skal slippe en ny utgave av Disney Classic Games Collection før selskapet selv fikk muligheten, men heldigvis hadde ikke internettsiden alle svarene som nå kommer fra offisielt hold.

Utgiverne i Nighthawk har nemlig gitt oss den første offisielle traileren fra det som enkelt nok heter Disney Classic Games Collection. Den bekrefter som vi allerede visste at samlingen inneholder alle 16-bit-utgavene av både Aladdin, The Lion King og nå også The Jungle Book. Samtidig avslører en pressemelding at samlingen lanseres den 9. november, og de av dere som eier den forrige utgaven kan betale en tredel av full pris for en oppgradering.