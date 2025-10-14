Disney Dreamlight Valley kunngjør spesiell strøm i morgen for å vise frem den kommende utvidelsen, Wishblossom Ranch

HQ

Innbyggerne i livssimulatoren der de aller fleste Disney-figurene bor, feirer. Disney Dreamlight Valley er bare noen uker unna å slippe sin neste store utvidelse, Wishblossom Ranch, og nå har de kunngjort via sosiale medier at det vil bli et spesielt innholdslanseringsevent 15. oktober klokken 19:00 CET. Dette vil nesten helt sikkert være når vi får vite den endelige utgivelsesdatoen i november.

Selv om Wishblossom Ranch ble kunngjort for noen uker siden, får vi nå en mer inngående titt på tilleggene i denne utvidelsen, som ser ut til å være veldig fokusert på høst- og vintersettingen, der hester også spiller en spesiell rolle. Vi har fått se hester som vil hjelpe karakteren vår med å bevege seg rundt og også med gårdsarbeid, og det ser ut til at det vil være noen spesielle oppdrag som involverer Tangleds hest, Maximus, eller Mulans hest (Khan).

Vi finner ut av det i morgen her. I mellomtiden kan du sjekke ut teaseren for Wishblossom Ranch i Disney Dreamlight Valley nedenfor.