Disney fastsetter strømmedato for Moana 2

Etter å ha kommet på kino mot slutten av 2024 og vist seg å være en megasuksess ved å bli den tredje største filmen i 2024 ved å overgå 1 milliard dollar-markøren når alt var sagt og gjort, har vi ventet på å høre om når Disney har til hensikt å bringe Moana 2 til sin streamingplattform. Dette er nå bekreftet, og det vil være raskere enn du kanskje hadde forventet.

Disney har avslørt at Moana 2 vil lande på Disney+ den 12. mars, noe som betyr at du om to uker vil kunne gå til streameren for å se den animerte oppfølgeren med Auli'l Cravalho og Dwayne Johnson i hovedrollene.

Hvis du ikke gikk på kino for å se Moana 2, må du huske å sjekke ut filmens trailer nedenfor for å se om dette bør være øverst på din seerliste når den kommer 12. mars.