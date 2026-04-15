Disney fjerner mer enn et dusin spill fra Steam

Det er sannsynligvis ikke mange mennesker der ute som ventet til nå for å spille Bolt-videospillet, men hvis du håpet å få tak i noen Disney-filmtitler på Steam, har musen dessverre trukket 15 spill fra PC-plattformen. I en tid der PC blir sett på som et knutepunkt for bevaring av gamle spill, hindrer det ikke at den mister glemte titler og spill fra en svunnen tid.

Som fanget av Polygon, er de 15 spillene som ikke lenger er tilgjengelige på Valves butikkfront som følger :



High School Musical 3



Brave: The Video Game



Bolt



Disney's Treasure Planet: Battle of Procyon



Disney's Alice in Wonderland



Chicken Little



Tangled



G-Force



Disney Universe



Disney Princess: My Fairytale Adventure



Disney Pirates of the Caribbean: At World's End



Planet of the Apes: Last Frontier



Star Wars: Rebellion



Star Wars: Dark Forces



Outlaws + A Handful of Missions



Noen av disse spillene, som Outlaws og Star Wars: Dark Forces, forsvinner sannsynligvis fordi de har en skinnende remaster som folk kan spille i stedet. Når det gjelder de andre, mistenkes det at fjerningene deres kommer ned til et lisensproblem. Gamle spill basert på ting som filmer og serier er litt vanskeligere å holde rundt på grunn av lisensiering. De fleste av spillene som er listet opp ovenfor, eksisterte da fysiske utgivelser fortsatt var den primære måten å kjøpe spill på, så hvis du har en gammel Xbox eller PlayStation, kan du se deg rundt for å finne disse spillene på en annen plattform.