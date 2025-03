Disney gjenvinner tilliten hos publikum, men ikke hos kritikerne: Tre år uten å vinne en Oscar for beste animasjonsfilm

HQ

Selv om det de siste to årene ser ut til å ha gjenvunnet sin gunst med megablockbustere, ser Disney ut til å ha mistet noe av det spesielle lyset som alltid har omgitt de animerte filmene. I hvert fall i Hollywood-kritikernes øyne, som denne uken avholdt Oscar-utdelingen, der Disney nok en gang gikk glipp av en statuett i kategorien beste animasjonsfilm. For tredje år på rad.

Det kan virke latterlig for mange, men dette er det lengste prisgapet i denne kategorien i Mikke Mus-selskapets historie. De tre siste årene har vinnerfilmene vært Pinocchio (Guillermo del Toro), Gutten og hegren (Studio Ghibli, Hayao Miyazaki) og Flow, sist søndag. Den dialogfrie filmen om den svarte kattungen, regissert av Gints Zilbalodis, snuppet æren fra Inside Out 2, til tross for at den var fjorårets mest innbringende film.

Vi vet ikke om det er en kreativ krise i selskapet, og det er mulig at fortjenesten dekker over sorgen over å ikke vinne en Oscar. Men vi vet alle at prestisje, på visse områder, er mer verdt enn alle penger i verden.