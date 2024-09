Inside Out 2 har gått forbi Jurassic World og blitt tidenes åttende største film

HQ

Som vi bemerket i forrige uke, trengte Pixars animerte oppfølger Inside Out 2 bare å hanke inn noen få millioner dollar til i billettsalg for å overvinne Jurassic World og bli den åttende største filmen gjennom tidene. Det klarte den å gjøre i løpet av helgen.

Ifølge Box Office Mojo har Inside Out 2 nå nådd 1,675 milliarder dollar i det globale billettsalget, noe som er nok til å se filmen slå dinosaureposet med rundt 4 millioner dollar. Riktignok er denne fantastiske bragden sannsynligvis også slutten på visa for billettinntekts-titanen, ettersom den neste store milepælen vil være å ta igjen Spider-Man: No Way Home, som ligger rundt 250 millioner dollar foran per i dag.

Selv om Inside Out 2 har vist seg å ha gode ben, ser dette ut til å være en uoverkommelig oppgave med tanke på at filmen kommer stadig nærmere en digital og PVOD-debut, noe som betyr at en Disney+-debut sannsynligvis også bare er noen få uker unna.

Uansett, gratulerer med et episk løp Pixar!