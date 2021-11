Disney+ lar oss se Marvel Cinematic Universe-filmer i IMAX

HQ

Noen av dere som bor i større byer enn undertegnede har mulighet til å nyte noen glimrende filmer i enda større format takket være IMAX-kinoer, men snart får sannelig jeg i alle fall en indikasjon på hvilken opplevelse dette er også.

På fredag feirer altså Disney+ to år, og det viser seg at bursdagen ikke bare feires med nye knallgode filmer og serier, men også muligheten til å se tretten favoritter med enda bedre bilde også. Samme dag får nemlig Disney+ det som enkelt nok kalles IMAX Enhanced, noe som enkelt sagt betyr at utvalgte filmer kan sees med et bildeforhold på 1:90:1. Om du ikke kjenner til IMAX betyr dette man får se langt mer av selve bildet. Nærmere bestemt vil enkelte scener vise 26% mer om de faktisk er filmet i IMAX. Dette er flere av filmene som støtter dette fra første stund på fredag, for det er følgende MCU-filmer:



Ant-Man and The Wasp



Avengers: Infinity War



Avengers: Endgame



Black Panther



Black Widow



Captain America: Civil War



Captain Marvel



Doctor Strange



Guardians of the Galaxy



Guardians of the Galaxy Vol. 2



Iron Man



Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings



Thor: Ragnarok



Som om det ikke var nok lover Disney også å gi oss enda flere forbedringer av bilde og lyd i fremtiden, deriblant skikkelig IMAX-lyd med DTS.

Hvilke filmer kommer du helt klart til å se og/eller anbefale i IMAX?