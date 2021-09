Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings og andre storheter inntar Disney+ i november

HQ

Vi visste allerede at den nye Home Alone-filmen, Home Sweet Home Alone, vil ha premiere på Disney+ den 12. november, men det viser seg at mye annet spennende skjer den dagen.

Disney avslører nemlig at den 12. november vil kalles "Disney Plus Day", noe jeg kan forstå siden selskapet avslører at også Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Jungle Cruise, Pixar-kortfilmen Ciao Alberto, Frozen-kortfilmen Olaf Presents, en ny The Simpsons-kortfilm, en Star Wars-spesial som skal fokusere på Boba Fett, en hemmelig Marvel-spesial og de første fem episodene av The World According to Jeff Goldblum sin andre sesong vil komme til Disney+ samme dag. Ikke nok? Vi får vite at disse bare er noe av det som kommer, og i tillegg venter det en annonseringsfylt sending med trailere og nyheter fra både ukjente og etterlengtede prosjekter.

Hvordan høres dette ut, og hvilke andre ting håper du å se? Personlig håper jeg blant annet å få en trailer fra Obi-Wan Kenobi-serien.