For nesten to uker siden fortalte vi at Disney Speedstorm får en Early Access-utgivelse 18. april. For å bli med på denne må du forhåndsbestille eller kjøpe en av grunnleggerpakkene, noe Gameloft virkelig vil at vi skal gjøre.

Derfor har de nå gitt ut en CGI-trailer som viser noen karakterer vi kan bruke, samt noen baner. Alt mens de minner oss på å forhåndsbestille. Disney Speedstorm vil bli utgitt på PC, PlayStation, Switch og Xbox. Fullversjonen, som er gratis å spille, forventes senere i år.