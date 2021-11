Disney viser frem Ice Age 6

HQ

For ni måneder siden bekreftet Disney ryktene om at de ville legge ned Ice Age- og Rio-studioet Blue Sky Studios, så det kunne virke som om dette også markerte slutten på iskalde eventyr. Det blir ikke tilfellet.

En av dagens utallige annonseringer som en del av Disney+ sin toårsdag er at en sjette Ice Age-film skal komme til Disney+ den 28. januar. Filmen heter The Ice Age Adventures of Buck Wild og vil fokusere på hva som skjer når Crash og Eddie ender opp under bakken sammen med Buck og dinosaurene igjen. Ikke at jeg kommer til å se den siden vi ikke får et millisekund med Scrat engang...