Dispatch lanseres for PC og PS5 den 22. oktober

Superhelt-managementspillet fra de tidligere Telltale-utviklerne i AdHoc Studio Dispatch har fått sin utgivelsesdato. Vi visste at det ville komme en gang i år, og nå trenger vi ikke å bekymre oss for at det blir skjøvet til neste år, ettersom Dispatch kommer til PC og PS5 den 22. oktober.

Det er to utgaver av spillet, en $ 30 full sesong og en $ 40 deluxe-versjon. $ 30-versjonen inkluderer bare alle spillets episoder, men for de ekstra $ 10 får du en kunstbok og tilgang til tegneserier som gir karakterene mer detaljerte bakgrunnshistorier.

Episode 1 og 2 slippes 22. oktober, og resten av episodene slippes ukentlig i løpet av de neste ukene til vi har fått alle åtte for den første sesongen. Mens noen fans kanskje vil ønske å se alt på en gang, vil Telltale-fans av den gamle skolen sannsynligvis ønske velkommen tilbake til episoder, spesielt med lovede utgivelsesdatoer og ikke å måtte vente i månedsvis mellom nye deler av historien deres.

Hvis du ikke helt kan vente til oktober, kan du spille litt av Dispatch nå via en demo på Steam. Vi får vente og se om Xbox- og Switch 2-versjoner også vil være tilgjengelige for utgivelse.