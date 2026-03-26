Dispatch lanseres for Xbox i sommer

Det var egentlig bare et spørsmål om tid før dette skjedde, men under Xbox-arrangementet ble det bekreftet at fjorårets hit Dispatch endelig kommer til Microsofts konsoller også. Vi fikk ikke en spesifikk utgivelsesdato, annet enn at det kommer i sommer.

Vi krysser fingrene for at det blir den komplette versjonen av spillet og at det ikke blir noen sensur, noe som dessverre rammet Switch-versjonen tidligere i år. Det utløste en stor kontrovers som dessverre ikke ser ut til å snu.

Vi kommer tilbake med flere detaljer så snart vi har dem.