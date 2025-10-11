Dispatch skulle opprinnelig bli en live-action TV-serie

HQ

AdHoc Studio, teamet bak det kommende superheltbaserte narrative spillet Dispatch, er fullt av tidligere Telltale-utviklere og -forfattere. Men selv om de har alle forutsetninger for å lage spill, var Dispatch opprinnelig tenkt som noe helt annet.

En live-action TV-serie, for å være tydelig. I en samtale med PC Gamer beskrev Dispatchs kreative direktør Dennis Lenart hvordan prosjektet ble til. "Vi startet opprinnelig i 2018, det skulle være et potensielt interaktivt live-action TV-show. Vi brukte mye tid på det, du vet, skrev en hel sesong med innhold, og så kom det noe som heter Covid. Hollywood la ned, alt forandret seg, teknologipartneren vi jobbet med, dreide virksomheten sin, og vi la det på hylla en stund."

Selv om spillet har endret seg mye siden starten som TV-serie i 2018, har teamet i AdHoc fortsatt å la seg påvirke av TV-serier. "Da vi kom tilbake til det, så vi på det som var der, og tenkte: 'Det er mange flotte elementer, men hva med å utvide her og her og endre denne karakteren?' Vi begynte å bli mer interessert i Barry på den tiden, så det er mye av den innflytelsen som siver inn", forklarer Lenart.

Dispatchs første episode kommer om bare et par uker, og vi får snart se hvordan alle AdHocs innflytelser kom sammen for å skape dette superhelteventyret.