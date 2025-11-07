Dispatchs lydspor kommer til strømmeplattformer, med en åpenbar utelatelse

HQ

Mange er hekta på Dispatch på grunn av spillets animasjon, stemmeskuespill og historiefortelling på TV-nivå, men AdHocs valgbaserte narrative eventyr har også et solid lydspor. Dessverre er den eneste måten å lytte til det på akkurat nå via selve spillet eller via AdHocs YouTube-kanal.

Som det ble bekreftet til Eurogamer, vil dette imidlertid snart endre seg. Etter utgivelsen av Episode 7 & 8, vil Dispatchs lydspor komme til streamingplattformer som Spotify. Det er bare en bemerkelsesverdig utelatelse fra sporene, og det er en karaokeversjon av Meredith Brook's Bitch sunget av Flambae, et av medlemmene i Z-Team.

Selve sporet er lisensiert for spillet, men AdHoc kan ennå ikke kaste det på lydspor. Dette kan endre seg i fremtiden, og med tanke på at Dispatch har solgt veldig bra selv uten at den første sesongen er ferdig, forventer vi at det vil bli noen forhandlinger på veien.