Disse nye Fortnite "Redd verden"-oppdragene gir deg opptil 150 V-Bucks

Fortnite V-Bucks er alltid forbundet med Battle Royale-modusen, som er den mest kjente, men det er viktig å huske at spillet ikke alltid har vært slik, og at hovedspillmodusen i begynnelsen var "Save the World". Denne uken inkluderer den modusen nye oppdrag der du kan tjene opptil 150 V-Bucks bare for å spille, så hvis du er i nærheten av å få den huden du elsker så mye, ikke gå glipp av disse oppdragene!

Oppdragene som gir deg 50 V-Bucks hver, er som følger :



Twine Peaks: PL 108 Data Recovery-oppdraget gir deg 50 V-Bucks!



Canny Valley: PL 52 Triple Atlas-oppdraget gir deg 50 V-dollar!



Stonewood: PL 15 Atlas-oppdraget gir deg 50 V-dollar!



Oppdragene er veldig enkle, og siden du ikke trenger å bekymre deg for at andre spillere er mer "proffe" enn deg, kan du fullføre dem i ditt eget tempo. Men husk at denne typen oppdrag vanligvis forsvinner etter 24 timer...

Husk at "Redd verden"-modusen er tilgjengelig på alle plattformer unntatt Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 og smarttelefoner.

Spiller du denne Fortnite -modusen mye?