Doctor Who får ikke julespesial i år, og serielederen Russell T. Davies forlater også serien

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Til tross for at det er den lengstlevende sci-fi-tv-serien, har « Doctor Who » den siste tiden slitt med å nå ut til et yngre publikum og fans utenfor Storbritannia. Det ble nylig gjort et stort forsøk på å utvide seriens rekkevidde da store deler av « Doctor Who » ble lagt til Disney+, men kort tid etter ble dette trukket tilbake, sannsynligvis på grunn av begrenset interesse fra internasjonale brukere av tjenesten.

På samme måte har noen av de siste historiene og kreative valgene også slitt med å tiltrekke seg seere, og det er tydelig at BBC nå ønsker å gjøre noe med serien for å sikre dens fremtid.

I en uttalelse er det avslørt at Doctor Whos planlagte årlige julespesial ikke lenger vil bli gjennomført i år, og på samme måte forlater showrunner Russell T. Davies serien, samtidig som produksjonsselskapet Bad Wolf også trekker seg ut. BBC har sagt at de vil legge serien «ut på anbud i år», i hovedsak for å undersøke hvem som kan komme inn og hvem som kan være forvaltere av serien i overskuelig fremtid.

Den fullstendige uttalelsen forklarer: "Som en del av å sikre neste fase av serien for fremtidige generasjoner, og i tråd med kravene i BBCs charter og avtale, vil BBC legge Doctor Who ut på anbud i år. Doctor Who er fortsatt en viktig del av BBC, og dette anbudet underbygger BBCs fortsatte forpliktelse til Doctor Who for å sikre at publikum vil kunne nyte serien i mange år fremover.

Etter nøye overveielse har BBC, Russell T Davies og Bad Wolf i fellesskap besluttet å ikke gå videre med den tidligere annonserte juleepisoden av Doctor Who. Denne beslutningen ble ikke tatt lett på, og vi vet at det vil være skuffende for fansen, men for å legge til rette for fremtidige serier ble det besluttet at i stedet for å fylle gapet med en engangsspesial, velger vi å satse på programmets langsiktige fremtid, noe som sikrer at når TARDIS lander igjen, skal den gjøre det i all sin prakt."

Til tross for denne nyheten er den animerte CBeebies-serien basert på « Doctor Who » fortsatt under utvikling, og BBC eier fortsatt alle rettighetene til « Doctor Who ».