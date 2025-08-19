Dominic McLaughlin om å bli Harry Potter: "Surrealistisk"

HQ

Om to år har den splitter nye Harry Potter-serien sin etterlengtede debut, og forventningene er allerede skyhøye. Filminnspillingen er for tiden i full gang i Storbritannia, og prosjektet skal ta for seg J.K. Rowlings elskede bøker på nytt, denne gangen med en helt ny rollebesetning. Planen er at eventyrene skal utfolde seg over flere år og flere sesonger.

I sentrum av historien står 11 år gamle Dominic McLaughlin, som skal tre inn i Harry Potters sko. I et nytt intervju med BBC forteller den unge skuespilleren hvor surrealistisk opplevelsen har vært, og innrømmer at han en gang drømte om hvordan det ville være å spille gutten som levde.

McLaughlins entusiasme for rollen ser allerede ut til å ha spredt seg på nettet, der fansen ivrig diskuterer hva som kommer til å skje. Et av de heteste temaene er hvem som skal spille Voldemort, en rollebesetning som så langt har blitt holdt bevisst hemmelig.

Harry Potter-serien skal etter planen ha premiere i 2027, og med spenningen som allerede bobler, begynner det å føles litt magisk, synes du ikke?