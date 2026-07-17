Dommeren i VM-finalen mellom Spania og Argentina er offentliggjort: Hvem er Slavko Vinčić?

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FIFA har bekreftet hvem som skal dømme VM-finalen mellom Spania og Argentina på søndag: den 47 år gamle slovenseren Slavko Vinčić, en høyt ansett dommer som blant annet har dømt Champions League-finalen i 2024 mellom Borussia Dortmund og Real Madrid, Istanbul-derbyet mellom Fenerbahçe og Galatasaray i februar 2025, samt Europa League-finalen i 2022 mellom Eintracht Frankfurt og Rangers. Andre viktige kamper for Vinčić inkluderer en 0–0-uavgjort i klubb-VM mellom River Plate og Monterrey i fjor sommer, som resulterte i ni gule kort og ett rødt kort.

Han har også dømt to kamper i dette verdensmesterskapet, blant annet en kamp mellom Paraguay og Tyrkia som resulterte i at Miguel Almirón ble den første spilleren som ble utvist for å ha dekket munnen mens han snakket med en motspiller – noe som noen ganger kalles «Prestianni-loven».

Vinčić har kun dømt én kamp med Argentina, som endte med et sjokkerende nederlag: et 2–1-tap mot Qatar i den første gruppespillkampen under VM 2022. Han har dømt fem kamper for Spania, og ingen av dem endte med tap: 2–2 mot Colombia i 2017, 0–0 mot Sverige i UEFA-EM 2020, 2–1-seier over Italia i Nations League-semifinalen 2023, og to kamper i UEFA-EM 2024: 1–0-seier over Italia og 2–1-seier over Frankrike i semifinalen.