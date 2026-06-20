Miguel Almirón fra Paraguay ble den første spilleren som fikk rødt kort for å ha dekket til munnen

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Paraguayeren Miguel Almirón, en 32 år gammel midtbanespiller fra det paraguayanske landslaget og MLS-laget Atlanta United, ble den første spilleren som ble utvist på grunn av den såkalte «Prestianni-loven», en ny regel fra FIFA der spillere som dekker munnen for å si noe, slik at de ikke kan leses på leppene senere, får direkte rødt kort.

Det skjedde i kampen mot Tyrkia, mot slutten av første omgang, da han dekket munnen for å snakke med Mert Muldur, noe som etterlot laget hans med ti spillere i andre omgang. VAR-dommerne varslet hoveddommeren om hendelsen, og han sjekket VAR-bildene før han ga ham det røde kortet.

Tidligere i år, under en Champions League-kamp mellom Real Madrid og Benfica, skal Gianluca Prestianni angivelig ha kommet med rasistiske fornærmelser mot Vinícius, men fordi han dekket til munnen, kunne det ikke bevises. Dette førte til innføringen av denne regelen, som i utgangspunktet skulle brukes under VM og evalueres senere, basert på antakelsen om at hvis en spiller dekket til munnen, sa han «noe han ikke burde ha sagt».

Likevel spilte det ikke så stor rolle, da Tyrkia ikke klarte å score, og kampen endte 1–0 til Paraguay etter et tidlig mål av Matías Galarza. Tyrkia ble dermed slått ut av turneringen.