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Halo 4

Don Mattrick ønsket seg tilsynelatende et auksjonshus i stil med det i Diablo III i Halo 4

«Disse menneskene lever rett og slett på forskjellige virkelighetsplan.»

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Det er ikke mange spillere som ser tilbake på Don Mattricks tid som sjef for Xbox med varme minner. Det var han som gikk på scenen for å fortelle oss at Xbox One i større grad ville være en alt-i-ett-underholdningsenhet enn en spillkonsoll. Han prøvde å selge oss den ustabile Kinect-en, og sa deretter til fansen at de kunne fortsette å spille på Xbox 360 hvis de bare ville ha noe å spille på. Man kan hevde at Xbox fremdeles sliter med ettervirkningene fra Mattrick-tiden, men tilbake på begynnelsen av 2010-tallet hadde han et sterkt grep om det grønne teamet.

Det var en dristig ny æra for spillbransjen på den tiden, og Mattrick mente at alt handlet om å tjene penger raskt. I en tråd på Bluesky fortalte Dan Callan, tidligere questdesigner for « Halo 4 » og utvikler av «Marathon», om en gang han demonstrerte « Halo 4 » for Mattrick, hvor lederen kom med et ganske kontroversielt forslag.

Mattrick skal angivelig ha spurt om noen hadde spilt Diablo III da demonstrasjonen var over. «Han foreslo deretter at vi burde kopiere ideen deres om et auksjonshus med ekte penger for skins til kampanjens mech-enheter. Og absolutt alle rundt ham reagerte som om dette var en fantastisk, banebrytende idé, samtidig som de innså at dette var det dummeste man kunne tenke seg, siden alle med litt forstand hadde sett hvor hardt det hadde slått tilbake på dem,» husket Callan.

Auksjonshuset i Diablo III ble ikke godt mottatt, noe alle som var der da spillet ble lansert, vil huske. Det avskrekket ikke Mattrick, og fikk Callan til å tro «at spillledere fortsatt er dumme, virkelighetsfjerne, pengegriske idioter.»

Xbox går nå inn i en ny æra, takket være at administrerende direktør Asha Sharma trykket på den store reset-knappen. Vi får se om det betyr en ny tilnærming til inntekter, og om det vil etterligne Mattricks gamle ønsker.

Halo 4

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