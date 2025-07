Donald Trump fotobomber Chelseas seiersbilde og internett reagerer

HQ

VM-finalen mellom Chelsea og Paris Saint-Germain hadde alt: overraskelser (ingen forventet at Chelsea skulle slå europamestrene, i hvert fall ikke på den måten de gjorde), masse dramatikk (Neves dro Cucurella i håret, et slagsmål på slutten som involverte Luis Enrique) ... og, som alltid, masse memes.

Mange av dem involverte en scene som involverte Donald Trump, som "fotobombet" øyeblikket da Chelsea-kaptein Reece James løftet pokalen ... med USAs president rett til venstre for ham. Kameraer fanget opp hvordan Gianni Infantino, FIFA-presidenten, forsøkte å få Trump flyttet til siden, uten at det hadde noen effekt.

Nå vil bildet av klubben som vinner klubb-VM for alltid stå i Chelseas historiebøker, med Donald Trump i midten.

Hans hovedrolle, ett år etter det mislykkede attentatforsøket, gjennomsyret alt, ettersom han også var involvert i overrekkelsen av medaljer for begge klubbene. Hans opptredener på TV-skjermene på MetLife Stadium ble møtt med en blanding av applaus og buing, og dermed var det duket for fotball-VM sommeren 2026, som skal arrangeres mellom USA, Mexico og Canada, med bekymring for den fredelige feiringen av et mesterskap som vil bringe tusenvis av utenlandske besøkende til landet.