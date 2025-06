Demokrater av latinamerikansk og spansk avstamning stiller spørsmål ved Trumps evne til å sørge for gjestfrihet, tilgjengelighet og sikkerhet under fotball-VM

HQ

Selv om klubb-VM har startet uten store hendelser (og uten særlig interesse) i USA, er det fortsatt bekymring for hva som vil skje neste år, når det mye mer populære fotball-VM begynner, som finner sted i USA, Mexico og Canada, med tanke på Donald Trumps strenge innvandrerfiendtlige politikk og razziaer i byer som Los Angeles, som har ført til en lang rekke protester i hele landet, og som har blitt møtt med brutal makt av nasjonalgarden og marineinfanteriet.

Denne uken har Congressional Hispanic Caucus, som består av demokrater med latinamerikansk og latinamerikansk bakgrunn, sendt et brev til Donald Trump og Kristi Noem, minister for innenrikssikkerhet, der de advarer om at regjeringens politikk når det gjelder innvandring og sikkerhet "representerer en alvorlig trussel mot suksess, representerer en alvorlig trussel mot suksess, offentlig sikkerhet og internasjonal oppfatning", signert av kongressmedlemmer og kvinner som Alexandria Ocasio-Cortez, Maxwell Frost, Greg Casar og Alex Padilla, senatoren som ble fjernet med makt fra en pressekonferanse av Noem.

"Med USA klar til å være vertskap for verdens største idrettsarrangement, som forventes å tiltrekke seg mer enn seks millioner internasjonale besøkende, krever CHC klarhet og ansvarlighet fra administrasjonen om hvordan den har til hensikt å oppfylle USAs ansvar som en global vert", la de til (via EFE).

De støtter at VM i fotball 2026 skal arrangeres i USA og roser de økonomiske og kulturelle mulighetene det gir, men mener at administrasjonen "ikke er forberedt på å sørge for den gjestfriheten, tilgjengeligheten og sikkerheten som millioner av internasjonale fans og deltakere fortjener.". USA forbyr innreise for borgere fra 12 land og begrenser delvis innreise for borgere fra andre land, som Cuba og Venezuela.