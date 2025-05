Donald Trump kunngjør at NFL-draften i 2027 vil finne sted i Washington DC med én million besøkende

HQ

Forholdet mellom National Football League (NFL) og president Donald Trump blir stadig sterkere med kunngjøringen om at draften i 2027 vil finne sted i Washington D.C., på det ikoniske National Mall i den amerikanske hovedstaden. Trump kunngjorde det selv i et arrangement sammen med NFL-kommissær Roger Goodell.

"The draft is a celebration of one of our country's most cherished cultural institutions", sa Trump fra Det ovale kontor. De forventer at mer enn én million mennesker vil besøke det gresskledde området foran Capitol Hill.

NFL-draften er det årlige møtet der alle franchisene velger ut nye spillere, og mens den tidligere ble avholdt hvert år i New York, begynte den å rotere mellom byer fra 2015. I 2025 fant den sted på Lambeau Field i Green Bay, Wisconsin. Mer enn 600 000 fans deltok på arrangementet. Rekorden for antall tilskuere til en NFL-draft var 775 000 i Detroit. Det er allerede mer enn byens totale innbyggertall. Trump håper å overgå dette tallet om to år.

Washington DCs lag, Washington Commanders, skal flytte til en ny stadion i 2030. Til tross for et anstrengt forhold mellom Trump og fotballkommissær Roger Goodell, forsøker Trump å styrke båndene til sporten, og i år var han den første sittende presidenten som overvar Super Bowl, der han ble mottatt med en blanding av jubel og buing.