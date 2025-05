Donald Trump var ikke klar over at Russland ble utestengt fra fotball-VM, men mener det kan være et "insentiv" for å få slutt på krigen

HQ

Donald Trump hadde et møte med FIFA-president Gianni Infantino om arbeidsgruppen som skal sørge for sikkerheten under de to neste fotballturneringene på amerikansk jord: FIFA Club World Cup, som starter i juni neste år, og World Cup 2026 neste år. Og han ante tydeligvis ikke at Russland har vært utestengt fra internasjonale konkurranser i henhold til FIFAs regler siden invasjonen av Ukraina startet i 2022.

I det innspilte møtet antydet president Trump at Russlands tilstedeværelse i turneringen kunne bidra til å få slutt på krigen. Infantino hadde ikke noe annet valg enn å korrigere presidenten og fortelle ham at de er utestengt fra verdensmesterskapet.

"Det visste jeg ikke. Er det riktig?" spurte Trump. "Det stemmer" svarte Infantino. "De er utestengt fra å spille inntil videre, men vi håper at noe skjer og at det blir fred, slik at Russland kan bli tatt opp igjen".

Trump foreslo deretter at "det kan være et godt insentiv" (for at Russland skal få spille i VM igjen hvis de avslutter krigen i Ukraina).

I det samme møtet kom visepresident JD Vance også med noen kontroversielle kommentarer da han sa at besøkende til VM ville bli deportert hvis de oppga lengre tid, en spøk som utløste motreaksjoner.