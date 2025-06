Donkey Kong Bananza kan spilles på den originale Nintendo Switch gjennom GameShare

HQ

GameShare er en av Nintendo Switch 2s mindre kjente funksjoner. Med den kan du dele spillet du har på en Nintendo Switch 2 med andre konsoller (inkludert Switch 1), slik at du kan spille lokalt flerspillerspill (og noen ganger til og med online via GameChat). Bare noen få spill er kompatible med denne funksjonen (som Super Mario Odyssey eller Mario Party Jamboree; Mario Kart World er ikke et av dem). På Nintendos nettsted står det at "Nintendo Switch-systemer kan bare motta spill som er kompatible med Nintendo Switch".

Det er imidlertid ikke helt sant, i hvert fall ikke med Donkey Kong Bananza. Som vi har sett i dag på Nintendo Direct, støtter spillet lokal flerspiller, på samme måte som Super Mario Odyssey: Spiller 1 kontrollerer Donkey, og spiller 2 kontrollerer Pauline, skyter "vokale eksplosjoner" ved hjelp av musekontrollene og hjelper DK på andre, små måter.

Denne modusen kan spilles i TV-modus, den andre spilleren med en Joy-Con, men også i lokal flerspiller med to konsoller ved hjelp av GameShare. Hvis bare én person eier spillet, kan den andre spilleren laste ned spillet fra sin Switch 2... eller sin Switch 1.

Dette gjelder selvfølgelig bare mens man spiller sammen: Når spilløkten avsluttes fra vertskonsollen Switch 2, kan man ikke spille det lenger. I virkeligheten laster ikke Switch-konsollen egentlig ned en fullversjon av spillet (vi minner om at det er eksklusivt for Switch 2), i stedet blir spillet så å si "streamet" til den andre konsollen.

Et annet interessant faktum er at selv om denne flerspillermodusen ikke ser ut til å støtte online co-op, kan du faktisk spille Donkey Kong Bananza online (bare mellom to Switch 2-konsoller) via GameChat. For at det skal skje, må du opprette en GameChat-økt med en venn og deretter invitere ham til å spille Donkey Kong Bananza.